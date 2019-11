Sono 20 i convocati di Maurizio Sarri in vista della sfida che vedrà la Juventus affrontare il Milan nel posticipo domenicale della 12esima giornata di campionato. Recuperati sia De Ligt che Ronaldo in dubbio fino all'ultimo.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.