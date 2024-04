Sono solo 19 i convocati di Igor Tudor per la sfida che questa sera vedrà la Lazio affrontare la Salernitana nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Per l'allenatore biancoceleste è già emergenza perché i postumi del derby perso si fanno sentire a una settimana di distanza. Sia Ciro Immobile, sia Alessio Romagnoli e sia Matteo Guendouzi, infatti, non sono stati convocati dall'allenatore croato e si aggiungono al già certo assente Mattia Zaccagni all'elenco degl indisponibili.

: Sepe, Mandas, Renzetti: Patric, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic: Vecino, Kamada, Luis Alberto, A. Anderson, Cataldi, Rovella: F. Anderson, Pedro, Isaksen, Castellanos