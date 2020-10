Assenze pesanti in casa Lazio per la sfida contro il Bologna di stasera alle 20.45. Simone Inzaghi infatti non potrà contare su Strakosha e Milinkovic-Savic, alle prese con una forte contusione all'anca accusata contro il Borussia Dortmund in Champions League. La novità è Pereira, out negli scorsi impegni causa febbre.



Questo l'elenco completo dei convocati: Alia, Reina, Acerbi, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Vavro, Akpa Akpro, D. Anderson, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira, Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.