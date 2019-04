Trasferta in casa dell'Hellas Verona per il Livorno di Roberto Breda, valida per la 36esima giornata di Serie B. Ecco i convocati:

Portieri: Baiocco, Crosta, Zima

Difensori: Bogdan, Dainelli, Di Gennaro, Marie Sainte, Gasbarro, Eguelfi, Boben

Centrocampisti: Agazzi, Diamanti, Rocca, Kupisz, Valiani, Salzano, Soumaoro, Luci, Porcino

Attaccanti: Dumitru, Murilo, Gori, Giannetti, Raicevic.