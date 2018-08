Sono 23 i convocati di Gennaro Gattuso in vista del big match che vedrà il Milan affrontare il Napoli al San Paolo. C'è Calabria, anche se non al meglio mentre non c'è lo squalificato Calhanoglu a cui si aggiunge anche Cristian Zapata alle prese con problemi muscolari.



Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.