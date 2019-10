A sorpresa, Jack Bonaventura salta il Lecce. Il centrocampista del Milan non è stato convocato da Stefano Pioli per la gara di questa sera in programma alle 20.45 a San Siro. Il motivo? Il Milan fa sapere che ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e precauzionalmente non è stato convocato per la partita contro il Lecce. Settimana prossima sarà effettuata una rivalutazione clinica con risonanza.



Così il Milan sul sito ufficiale ha annunciato le scelte per il match: "Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei 22 rossoneri convocati per Milan-Lecce, ottava giornata della Serie A 2019/20 in programma domenica 20 ottobre alle 20.45 a San Siro. Torna Musacchio; assenti, invece, gli squalificati Calabria e Castillejo, così come Bonaventura. Questo l'elenco completo:



PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.



DIFENSORI

Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.



ATTACCANTI

Borini, Leão, Piątek, Rebić, Suso.