Il Milan alle 20.30 scenderà in campo contro il Valencia. E, per l'occasione, non ci saranno Jens Petter Hauge e Mattia Caldara: il primo è a un passo dalla cessione all'Eintracht Francoforte, il secondo è vicino al Venezia. Questo l'elenco dei convocati di Stefano Pioli: Maignan, Tatarusanu, Plizzari; Tomori, Calabria, Romagnoli, Hernandez, Ballo-Tourè, Conti, Gabbia, Kalulu; Di Gesù, Krunic, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Robotti; Rebic, Leao, Diaz, Giroud, Castillejo, Maldini.