Sono da poco ufficiali i convocati del Milan per la trasferta di Europa League in Francia: domani, alle 18.55, la sfida contro il Lille, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.



ATTACCANTI

Colombo, Maldini, Rebić.