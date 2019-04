Il Milan ha comunicato la lista dei convocati di Rino Gattuso per la sfida di domani, contro l'Udinese. Assente Conti per un affaticamento al muscolo flessore della coscia sinistra, da valutare giorno per giorno​, ecco l'elenco completo: ​ A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina; Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata; Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessié, Mauri, Montolivo, Paquetà; Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.