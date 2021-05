Sandro Tonali salta il Torino. L'ex centrocampista del Brescia è out per il match di stasera a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Verrà valutato per l'impegno di domenica con il Cagliari. Assente, come previsto, Ibrahimovic. Ecco i convocati.



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte.



ATTACCANTI

Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.