. Tanto valgono i tre punti conquistati dalla squadra di Pioli a Torino contro la Juventus, un successo che porta i rossoneri in vantaggio negli scontri diretti rendendoli padroni del loro destino:(Torino in trasferta, poi Cagliari in casa e Atalanta a Bergamo). E la partecipazione alla massima competizione europea sarà un asso nella manica importante per trattenere Gigio in vista della prossima stagione.lo ha ricordato prima della gara dell'Allianz Stadium, Donnarumma "non ha mai raggiunto la vetrina della Champions"., è già protagonista assoluto in Serie A e padrone dei pali della Nazionale, ma per la consacrazione a top assoluto deve assolutamente iniziare a giocare regolarmente in Champions. E se il Milan sarà in grado di offrirgliela (togliendola al contempo alla, pretendente numero uno per Gigio) avrà sicuramente molte più possibilità di arrivare alla fumata bianca. Anche perché è sempre forte il legame tra Donnarumma e i rossoneri, colori che indossa fin da bambino. Chi sta vicino al classe '99 lo ha visto molto motivato negli ultimi giorni, molto felice dopo la vittoria sui bianconeri,. Molto dipende dalla Champions, ma non tutto: perché tra il Milan e Donnarumma c'è sempre un altro fattore,- La trattativa non si muove, con il procuratore che resta fermo sulla sua posizione e. Il Milan, da parte sua, non vuole alzare ulteriormente l'offerta dal punto di vista economico, ma c'è l'apertura a un contratto della durata più breve rispetto ai cinque anni desiderati (si può chiudere con un biennale).. Ancora tre giornate per tracciare una linea definitiva, il Milan si gioca il tutto per tutto per tornare in Champions e trattenere Donnarumma: la partita con Raiola è ancora aperta.@Albri_Fede90