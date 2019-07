Il Milan dirama la lista dei convocati per la tournée americana, con i rossoneri che saranno impegnati nell'International Champions Cup 2019: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Calabria, Calhanoglu, Capanni, Capone, Castillejo, Conti, Cutrone, Donnarumma A., Donnarumma G., Suso, Gabbia, Hernández, Krunic, Maldini, Mionic, Musacchio, Piatek, Plizzari, Reina, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, André Silva.



Presente, quindi, André Silva, che oggi non è sceso in campo per la sfida contro il Novara per svolgere del lavoro personalizzato.