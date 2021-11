Tornano Rebic, Ballo-Touré, Florenzi e Pellegri, mentre si ferma Romagnoli: sono queste le notizie principali che arrivano dalla lista dei convocati per il derby di stasera contro l'Inter del Milan. Stefano Pioli ritrova dunque l'attaccante croato, assente dalla partita di campionato contro l'Hellas Verona dello scorso 16 ottobre, e il terzino francese, fortemente indiziato a prendere il posto a sinistra dello squalificato Theo Hernandez.



Out invece il capitano rossonero per un problema fisico (un'infiammazione) e costretto a cedere il passo alla coppia Kjaer-Tomori al centro della difesa; la sua assenza si aggiunge a quelle già note di Maignan, Theo Hernandez, Messias e Castillejo.



Questa la lista completa:



PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimovic, Leão, Maldini, Pellegri, Rebic.