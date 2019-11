Sono da poco ufficiali i convocati di Pioli per la sfida di questa sera contro la Lazio. Il tecnico del Milan ritrova Ricardo Rrodriguez e soprattutto Mattia Caldara, alla prima chiamata stagionale e di nuovo a disposizione a 190 giorni di distanza dall'ultima chiamata. Out, invece, Suso e Musacchio: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attaccante spagnolo, infatti, soffre di un risentimento all'iliopsoas, muscolo dell'anca. Il difensore, invece, non ha smaltito il problema al muscolo adduttore breve della gamba destra. In difesa dovrebbe dunque giocare Duarte, mentre al posto del numero 8 ballottaggio tra Castillejo e Rebic. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione:



PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI: Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić.