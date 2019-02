Ecco i convocati del Milan per la trasferta di Bergamo: Gattuso recupera Biglia per l'Atalanta, out Caldara e Zapata.



PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari.



DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá.



ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.