L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha convocato 22 calciatori rossoneri per la gara di stasera a San Siro contro l'Hellas Verona, valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. Recuperati Calabria, Giroud e Ibrahimovic. Assenti come previsto Maignan, Plizzari, Mirante, Florenzi, Theo Hernandez, Bakayoko, Messias e Brahim Diaz. Ecco l'elenco completo.



Portieri: Jungdal, Tatarusanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic.