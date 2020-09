Il Milan ha comunicato i convocati per la partita di stasera contro il Bologna, che segna l'esordio in campionato della formazione di Stefano Pioli. Rispetto al match di Europa League contro lo Shamrock Rovers, torna disponibile Ante Rebic ed è presente pure Lucas Paquetá, fortemente indiziato di salutare i rossoneri nei prossimi giorni.



Rimangono a casa invece gli indisponibili di vecchia data, da Romagnoli e Conti passando per Leao. Ecco la lista completa:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.



DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjær, Laxalt.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunic, Paquetá, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimovic, Maldini, Rebic.