Sono 22 i convocati di Carlo Ancelotti in vista della sfida che vedrà il Napoli affrontare la Spal. Allan non sarà del match per un leggero problema alla schiena.



Ecco l'elenco completo:

Ospina, Meret, Karnezis, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Verdi, Rog, Younes, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik