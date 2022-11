L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro l'Atalanta, gara valida per la 13esima giornata di Serie A. Per il big match di Bergamo confermata l'assenza di Kvaratskhelia, oltre a quella di Rrahmani. Ecco l'elenco completo.



Portieri - Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori - Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti - Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti - Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.