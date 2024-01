Convocati Napoli, emergenza per Mazzarri: difesa decimata, out anche Ostigard. La scelta su Politano…

Il Napoli è pronto per la gara di domani, alle 15:00 il fischio d’inizio all’Olimpico contro il Torino. Mazzarri dovrà far fronte a diverse assenze, partendo da Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d’Africa, Meret, Natan e Olivera infortunati. A cui bisogna aggiungere anche Ostigard, alle prese con una gastroenterite. Hanno recuperato last minute e saranno a Torino, invece, Juan Jesus e Gaetano. Ecco i convocati:



PORTIERI: Contini, Gollini, Idasiak.



DIFENSORI: D’Avino, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI: Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.