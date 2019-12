Sono 21 i convocati del Napoli per la sfida in programma domani sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Questo l'elenco completo di mister Gattuso:



Portieri: Daniele, Meret, Ospina.



Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui.



Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Younes, Zielinski.



Attaccanti: Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Mertens, Milik.



Karnezis non si è allenato per una sindrome influenzale: al suo posto convocato il portiere della Primavera, Antonio Daniele (maglia 15).