Domani andrà in scena Lazio-Napoli per il posticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. Il Napoli è partito alle 18:35 dalla Stazione Centrale. Assenti Osimhen e Mertens per infortunio, Insigne per squalifica. Ecco la lista dei convocati che Gattuso ha portato con sé:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente.