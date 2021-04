Questi i convocati di Rino Gattuso per Napoli-Inter, in programma stasera alle 20.45: out Lozano, squalificato. L'elenco completo: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3).