Domani il Napoli affronterà il Wisla Cracovia in vista dell'ultima amichevole internazionale prima di andare in ritiro a Castel di Sangro. Non ci sarà Victor Osimhen, che resterà a Napoli a scopo precauzionale. Solo due attaccanti di ruolo saranno in Polonia, Politano e il giovane D'Agostino. Questi i convocati:



Boffelli, Idasiak, Ospina, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, D'Agostino, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Machach, Zielinski, Politano.