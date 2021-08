L'Empoli chiede Luperto al Napoli, tratta il ritorno del terzino Andrea Cambiaso dal Genoa, riceve una richiesta dalla Cremonese per La Mantia e cede Nikolau allo Spezia, pronto a liberare Capradossi per il Benevento. In uscita dallo Spezia, sulle tracce del giovane attaccante Ellertson della Spal, anche Ramos al Penarol.