Domani il Napoli sarà in campo al Bentegodi per affrontare il Verona. Fischio d'inizio alle 18:30 per la prima giornata di campionato. Spalletti non potrà contare su Fabián Ruiz, che oggi si è allenato a parte e soprattutto è al centro delle vicende di mercato (trattativa in corso con il PSG). Assente anche il Cholito Simeone, neoacquisto che alla vigilia Spalletti aveva definito potenzialmente del match. Prima chiamata, invece, per Salvatore Sirigu. Ecco i 22 convocati:



PORTIERI - Marfella, Meret, Sirigu.



DIFENSORI - Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI - Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski.



ATTACCANTI - Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Politano.