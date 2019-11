Sono 20 i convocati di Carlo Ancelotti in vista della sfida che vedrà il Napoli affrontare il Liverpool in Champions League. Ghoulam e Fabian Ruiz hanno effettuato allenamento personalizzato con il primo escluso dai convocati e il secondo inserito in lista. Non ci sarà neanche Lorenzo Insigne, che ha svolto la prima parte dell'allenameno in gruppo evitando la partitina finale in seguito al trauma contusivo al gomito destro rimediato nella gara di sabato a San Siro.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.