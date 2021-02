Oggi il Napoli affronterà la Juve al Maradona di Fuorigrotta. Gattuso dovrà fronteggiare tante assenze, a partire da Koulibaly e Ghoulam, positivi al Covid-19. Saranno out anche Manolas, Hysaj, Demme e Mertens, fermi per infortunio. Ecco i convocati di Gattuso, con Cioffi oramai aggregato in pianta stabile alla prima squadra, il difensore Costanzo della Primavera e il classe 2000 Zedadka, capace di ricoprire più ruoli, a partire da quello di esterno difensivo, fino ad arrivare al centrocampo.



I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi, Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3).