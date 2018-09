Dopo il successo contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso subito questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Stella Rossa a Belgrado per la prima giornata di Champions League in programma martedì alle ore 21.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Fiorentina, hanno svolto esercizi in palestra e scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in lavoro atletico, seduta tecnica e partitina a campo ridotto, con il nuovo pallone della Champions.

Tra i convocati per Belgrado c'è anche Meret che, pur non essendo ancora disponibile, seguirà la squadra per proseguire col gruppo la sua tabella personalizzata.

I convocati:

Portieri: Karnezis, Ospina, Meret

Difensori: Albiol, Malcuit, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj

Centrocampisti: Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Diawara, Hamsik, Rog

Attaccanti: Callejon, Verdi, Insigne, Mertens, Milik, Ounas