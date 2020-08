Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha reso nota la lista dei convocati per le Final Eight di Champions League, al via mercoledì 12 agosto con la sfida contro l'Atalanta. C'è Kylian Mbappé, la cui presenza contro gli orobici è ancora in dubbio dopo l'infortunio rimediato nella Coppa di Francia contro il S. Etienne. Di seguito l'elenco completo: Bakker, Bernat, Bulka, Choupo-Moting, Dagba, Di Maria, Diallo, Draxler, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kalimuendo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Navas, Paredes, Pembele, Mbappé, Mbe Soh, Neymar, Rico, Ruiz, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.