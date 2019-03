Ci sono Manolas, De Rossi e Kolarov, non Pellegrini. Ranieri ha diramato l'elenco dei convocati della Roma per la sfida contro il Napoli: Olsen, Fuzato, Mirante, Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas, Cristante, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi, Riccardi, Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert.