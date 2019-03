Sono 19 i convocati di Claudio Ranieri in vista della sfida che vedrà la Roma affrontare la Spal in trasferta. Ce la fa Zaniolo, mentra sono assenti per squalifica e per infortunio altri 6 giocatori per una vera emergenza.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Santon, Fazio.

Centrocampisti: Cristante, Coric, Zaniolo, Nzonzi, Riccardi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Kluivert, Celar, El Shaarawy.