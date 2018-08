Turno di riposo per Alessandroche, in seguito al problema al ginocchio che lo escluso anzitempo dalla sfida contro l'Atalanta, non è stato convocato per la trasferta di Milano. Oltre al terzino saranno assenti anche Mirante (problema cervicale) e Diego Perotti, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio alla caviglia.Questo l'elenco completo dei convocati di Eusebio Di Francesco per Milan-Roma (domani alle 20.30):OlsenFuzatoGrecoKarsdorpLuca PellegriniJesusKolarovMarcanoSantonCristanteLorenzo PellegriniDe RossiCoricZanioloPastoreNzonziDzekoSchickUnderKluivertEl Shaarawy