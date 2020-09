La Roma ha condiviso la lista dei 23 calciatori che domani prenderanno parte alla terza amichevole pre-campionato, contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco, in programma alle ore 18.00 alla Sardegna Arena. Torna a disposizione Edin Dzeko, mentre non è stato convocato Federico Fazio. Ecco l'elenco



Pau LOPEZ

Filippo BERTI

Antonio MIRANTE



Rick KARSDORP

Juan JESUS

Davide SANTON

Amir FERATOVIC

Gianluca MANCINI

Moustapha SECK

Devid BOUAH

Leonardo SPINAZZOLA

Roger IBANEZ

Riccardo CALAFIORI



Bryan CRISTANTE

Lorenzo PELLEGRINI

Diego PEROTTI

Gonzalo VILLAR

Jordan VERETOUT

Amadou DIAWARA



Henrikh MKHITARYAN

Edin DZEKO

Cengiz UNDER

Mirko ANTONUCCI