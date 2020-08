Sono 24 i convocati di Paulo Fonseca in vista della sfida che vedrà la Roma affrontare in Germania il Siviglia per gli ottavi di Europa League. Out lo squalificato Veretout, ce la fa Lorenzo Pellegrini.



ECCO L'ELENCO COMPLETO:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato, Mirante.

Difensori: Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.