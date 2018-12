Sono 23 i convocati scelti da Colantuono per la gara di domani sera contro il Brescia, posticipo della quindicesima giornata di B. Restano out Odjer e Di Gennaro, ancora alle prese con alcuni problemi muscolari, mentre Migliorini ha recuperato dall'affaticamento accusato in settimana e sarà della partita, così come Gigliotti. Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Palumbo;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Rosina, Vuletich.