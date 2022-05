Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio, l'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani contro il Cagliari. Out l’infortunato Ranieri, mentre stringono i denti Djuric, Mazzocchi e Radovanovic. Fuori per scelta tecnica Veseli, Delli Carri, Kechrida, Jaroszynski e Vergani.



Portieri: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.



Difensori: Dragusin, Fazio, Gagliolo, Gyomber, Ruggeri;



Centrocampisti: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;



Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi