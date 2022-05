Questa mattina la Sampdoria ha sostenuto l’ultimo allenamento al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” prima della partenza per Roma. In vista della partita di domani sera, sabato, in casa della Lazio (ore 20.45), Marco Giampaolo ha stilato la lista dei 23 convocati. Tre gli assenti: gli infortunati Manolo Gabbiadini, Sebastian Giovinco e Stefano Sensi. Ritorna Rincon, regolarmente convocato Ekdal che da un po’ sta gestendo un problema fisico.



Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.



Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.



Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Rincón, Sabiri, Thorsby, Trimboli, Vieira.



Attaccanti: Caputo, Quagliarella, Supryaga.