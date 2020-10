Vigilia di derby per la Sampdoria. Dopo la riunione video, i blucerchiati hanno svolto questa mattina sul campo 1 del “Mugnaini” la rifinitura alla stracittadina, in programma domani sera, domenica. Al termine della seduta della durata di un’ora – circuito reattivo, torello e partita tattica – Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 25 convocati tra i quali non figura l’indisponibile Manolo Gabbiadini. A seguire l’elenco completo.



Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.



Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.



Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.



Attaccanti: Balde, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez.