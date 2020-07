In vista del match di questa sera contro la Fiorentina, 29esima giornata di Serie A in programma allo Stadio Franchi di Firenze alle ore 21.45, mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori (indisponibile Pedro Obiang, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra):



PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

63 Stefano TURATI



DIFENSORI

2 MARLON

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MÜLDÜR

21 Vlad CHIRICHES

31 Gian Marco FERRARI

35 Stefano PICCININI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS



CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

10 Filip DJURICIC

23 Junior TRAORE'

44 Andrea GHION

57 Alessandro MERCATI

68 Mehdi BOURABIA

73 Manuel LOCATELLI



ATTACCANTI

7 Jeremie BOGA

9 Francesco CAPUTO

11 Gregoire DEFREL

18 Giacomo RASPADORI

25 Domenico BERARDI

27 Lukas HARASLIN