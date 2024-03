Convocati Serbia: otto 'italiani', prima chiamata per Simic

Redazione CM

C'è tanta Italia nella Nazionale della Serbia. Il ct Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei convocati per i due impegni di marzo contro Russia e Cipro, in programma rispettivamente il prossimo 21 e 25 marzo, e sono ben otto i giocatori militanti in Serie A nell'elenco.



VLAHOVIC E COMPAGNI - Dalla porta con Vanja Milinkovic-Savic e Svilar alla difesa con Milenkovic, dal centrocampo con Samardzic e Kostic all'attacco con Vlahovic e Jovic. Senza dimenticare quei calciatori passati dal massimo campionato italiano: Nastasic, Terzic, Lukic e Sergej Milinkovic-Savic.



PRIMA PER SIMIC - C'è spazio anche per le prime volte, perché il ct Stojkovic ha regalato la prima convocazione in nazionale maggiore a Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005 del Milan che in questa stagione ha trovato l'esordio in Serie A con i rossoneri e anche il primo gol tra i professionisti.



LA LISTA DEI CONVOCATI



Portieri: V. Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic, Svilar.



Difensori: Ni. Milenkovic, Masovic, Simic, Erakovic, Gajic, Nastasic, Pavlovic, Babic, Terzic.



Centrocampisti: Lukic, Ne. Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Zdjelar, Mijailovic, Zivkovic, Gacinovic, Tadic, Samardzic, Bazdar, Kostic, Mladenovic.



Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov.