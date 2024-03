Milan, Furlani: 'San Siro non soddisfa più gli standard, andiamo a San Donato'

Redazione CM

Il Milan andrà a San Donato o rimarrà a San Siro? Da un lato c'è il comitato dei "No Stadio" nella cittadina dell'Hinterland milanese che ha addirittura tirato in ballo gli eredi del gruppo Eni (che ha di fatto contribuito a fondare la città), dall'altra il sindaco di Milano, Beppe Sala che sta spingendo con forza con WeBuild per la ristrutturazione condivisa fra rossoneri e Inter dell'attuale Meazza. E in ore di grandi chiacchiere, la presa di posizione ufficiale del club di Via Aldo Rossi non si è fatta attendere con le dichiarazioni in Medio Oriente e riportate all'Ansa dell'amministratore delegato Giorgio Furlani.



ANDIAMO A SAN DONATO - Il dirigente rossonero ha certificato gli investimenti per l'espansione in America e Medio Oriente, ma anche che il piano stadio prevede solo la costruzione del nuovo impianto a San Donato: "Guardando avanti, il percorso futuro del Milan prevede la continuazione del nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America, insieme al progetto ambizioso di un nuovo stadio a San Donato".



BOCCIATO SAN SIRO - "Il nostro attuale stadio, con la sua età e le sue limitazioni, non soddisfa più gli standard necessari per offrire un'esperienza ottimale ai nostri tifosi":