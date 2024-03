#Primavera , #JuventusSassuolo :



Il difensore neroverde Cinquegrano finisce a terra per un crampo e il compagno butta fuori la palla. #Montero chiede al suo giocatore di non restituire il pallone e sulla rimessa arriva il gol dell’1-2#Sportitalia pic.twitter.com/26HjSCWTRW — Sportitalia (@tvdellosport) March 4, 2024

Non solo in, le polemiche impazzano anche nel campionato. Sta facendo discutere quanto successo nel match travinto dai neroverdi 2-1 grazie alla doppietta di. Il gol dei bianconeri che poteva riaprire la gara è infatti arrivato dopo un'Al minuto 80 il difensore del Sassuolo: l'arbitro fa proseguire, gli emiliani mettono il pallone fuori ma, dopo la rimessa laterale battuta dalla Juve,Il gol bianconero arriva quindi da una palla che i ragazzi dell'allenatore uruguaiano non hanno restituito. Le telecamere inoltre hanno inquadrato il tecnico juventino mentre diceva a uno dei suoi: ''. L'episodio ha creato dibattito tra i giocatori e a bordo campo:non se le sono mandate a dire ma poi, nel post gara, hanno glissato sull'episodio.