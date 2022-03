Sono 25 i convocati di Luis Enrique in vista delle due sfide amichevoli che vedranno la Spagna affrontare Albania e Islanda. L'unico "italiano" in lista è lo juventino Alvaro Morata, mentre non c'è Fabian Ruiz.



Ecco l'elenco completo

Portieri: Unai Simon, Sanchez, Raya

Difensori: Jordi Alba, Marcos Alonso, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Llorente, Azpilicueta, Carvajal

Centrocampista: Pedri, M. Llorente, Rodri, Koke, Gavi, Soler, Dani Olmo

Attaccanti: Sarabia, Morata, Raul De Tomas, Ferran Torres, Yeremy Pino