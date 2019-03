Lo staff tecnico della Spal ha diramato l’elenco dei convocati per l’incontro Inter-SPAL, 8^ giornata di ritorno di Serie A Tim 2018/2019 programmata domenica 10 marzo alle ore 15,00 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano.

Ecco i giocatori chiamati per la gara.

PORTIERI: Fulignati, Gomis, Poluzzi, Viviano.

DIFENSORI: Bonifazi, Felipe, Regini, Simic, Vicari.

CENTROCAMPISTI: Costa, Dickmann, Fares, Kurtic, Missiroli, Schiattarella, Valdifiori, Valoti.

ATTACCANTI: Antenucci, Floccari, Jankovic, Paloschi, Petagna.