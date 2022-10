Sono 25 i calciatori convocati da Luca Gotti, allenatore dello Spezia, per la gara di domani in Coppa Italia contro il Brescia. Ancora out Kovalenko. Questo l'elenco completo.



Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Kiwior, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.