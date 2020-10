Domani alle 15:00 le Aquile di Vincenzo Italiano torneranno finalmente in campo contro la Fiorentina di mister Iachini nel 4° turno della Serie A Tim 2020-2021.



Per l'occasione il tecnico aquilotto deve fare a meno di Maggiore e Marchizza, entrambi in quarantena dopo aver contratto il Covid-19 con la nazionale Under 21 azzurra, oltre agli infortunati Mattiello, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet e Galabinov e agli indisponibili Leo Sena e Ismajli. Stringe invece i denti Alessandro Deiola, nuovamente in gruppo e prima convocazione per Provedel e Nzola.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:



PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 26.POBEGA, 27.DEIOLA



ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI