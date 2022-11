L'allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Milan di domani, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Assente Nikolaou, squalificato, e i soliti Bastoni e Kovalenko, per infortunio. Di seguito l'elenco completo:



Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Reca, Kiwior, Hristov, Beck, Ferrer, Amian, Caldara.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Verde, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.