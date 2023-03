Domani alle ore 20:45 lo Spezia scenderà in campo sul terreno dello stadio "Alberto Picco" per affrontare l'Inter nel 26º turno di Serie A. Semplici ne porta 24: rientra a disposizione Zoet, nuova chiamata per Giorgeschi. Out Reca e Marchetti per squalifica, oltre ad Holm e Bastoni. Recuperati Ampadu ed Ekdal.



Di seguito la lista dei convocati:



Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.



Difensori: Ampadu, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski, Giorgeschi.



Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski.



Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis, Maldini.