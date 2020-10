Reduci dalla prima vittoria in Serie A, le Aquile di mister Italiano sono chiamate ad affrontare il terzo incontro in una settimana sul terreno del "Meazza", ospiti del Milan di mister Pioli.



Per l'occasione il tecnico aquilotto deve fare a meno degli infortunati Deiola e Zoet, oltre a Ferrer e Ramos, con l'uruguaiano non al meglio, ma ritrova Estevéz, Dell'Orco e Acampora.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:



PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 97.DESJARDINS



DIFENSORI: 5.MARCHIZZA, 7.SALA, 20.BASTONI, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME', 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA



ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI